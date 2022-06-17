Rusya'dan Türkiye açıklaması

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda Türkiye ile iletişim halinde olduğunu ancak Ukrayna tarafında hala çok fazla belirsizlik olduğunu belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın limanlarının mayınlardan temizlenmesinin "zaman alacağını" ancak Birleşmiş Milletler (BM) teklifi kapsamında mayınların olmadığı bölgeler üzerinden güvenli bir koridor açılabileceğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihracatı için "güvenli hat" açılmasını teklif ettiğini ancak bu hattın açılmasından sorumlu olmadığını belirtmişti.

Rusya dün yaptığı açıklamada Azak Denizi'nde kontrolünde bulundurduğu geçiş noktalarından Ukrayna'dan tahıl ve yağlı tohum ihracatının yapılmasına yardım ettiğini ifade etmiş ancak bu ürünleri kimin sağladığını belirtmemişti.

TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Tahıl krizinin çözümü konusunda Türkiye önemli bir noktada duruyor. Türkiye'nin iki ülkeyle görüşme avantajı, bu noktada küresel gıda krizinin çözülmesi için bir avantaj teşkil ediyor. Türkiye'den açılacak bir koridorla bu tahılın hedeflenen pazarlara ulaşması ve küresel gıda krizinin büyümesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Müzakereler şu aşamada devam ediyor ve bu noktada Türkiye'nin küresel ve bölgesel anlamdaki etkisi bir kez daha kendini gösteriyor.