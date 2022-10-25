İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2022 Salı / 30 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6099
  • EURO
    18,3737
  • ALTIN
    981.039
  • BIST100
    3997.87
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rusya'dan Türkiye formülü! Resmen açıklandı: Çalışmalar başladı
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye formülü! Resmen açıklandı: Çalışmalar başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz dağıtım merkezi için talimatları Putin ile verdik” ifadeleri ile duyurduğu doğal gaz dağıtım merkezine ilişkin, “Bakanlıktan arkadaşlar çalışıyorlar. Bizim öteden beri gaz merkezi, ticaret merkezi olmayla ilgili hedefimiz vardı. Onun son şeklini vermeye çalışıyoruz” dedi.

AA25 Ekim 2022 Salı 12:12 - Güncelleme:
Rusya'dan Türkiye formülü! Resmen açıklandı: Çalışmalar başladı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, Türkiye'nin 7 boru hattı, 3'ü yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 LNG tesisi ve 2 yer altı doğal gaz depolama tesisi olduğunu söyledi.

YOL HARİTAMIZI YIL SONUNA KADAR NETLEŞTİRECEĞİZ

Dönmez, Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz. Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir. Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır." ifadelerini kullandı.

Rusya ile gazın yanı sıra petrolde bir iş birliğinin mümkün olup olmadığına ilişkin soru üzerine Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Özel sektörde TÜPRAŞ ve Star Rafinerisi örneği var. TÜPRAŞ'ın 4 rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden tedarik yapıyorlar. Genelde bir yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok fazla değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor."

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • Doğal gaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.