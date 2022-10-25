Rusya'dan Türkiye formülü! Resmen açıklandı: Çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, Türkiye'nin 7 boru hattı, 3'ü yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 LNG tesisi ve 2 yer altı doğal gaz depolama tesisi olduğunu söyledi.

YOL HARİTAMIZI YIL SONUNA KADAR NETLEŞTİRECEĞİZ

Dönmez, Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz. Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir. Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır." ifadelerini kullandı.

Rusya ile gazın yanı sıra petrolde bir iş birliğinin mümkün olup olmadığına ilişkin soru üzerine Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Özel sektörde TÜPRAŞ ve Star Rafinerisi örneği var. TÜPRAŞ'ın 4 rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden tedarik yapıyorlar. Genelde bir yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok fazla değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor."

