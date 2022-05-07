Rusya'dan 'Türkiye' kararı!

Rusya ile Ukrayna savaşının bölge ticareti üzerindeki olumsuz etkileri sürerken, Türkiye'nin de ticaretini sürekli ve güvenli bir şekilde sürdürmek amacıyla yürüttüğü temas trafiği sürüyor. Türkiye ile yapılan görüşmeleri ve bölge ticaretindeki aksamaları dikkate alan Rusya, lojistik transferleri hızlandıracak bir adım attı. Rusya Maliye Bakanlığı tarafından daha önce onaylanan mevzuat değişikliği ile Kavkaz, Temruk ve Novorossisk Limanları, 'TIR karnesi' kullanımına uygun hale getirildi. Sabah'ın haberine göre, Bu durumda Türk TIR'ları kendi çekicileri ile birlikte söz konusu limanlardan geçiş yapabilecek. Ayrıca, karne uygulamasıyla sürücüler, gümrük geçişlerinde daha az belge ve prosedürle uğraşacak. Böylece gümrük işlemleri hızlanırken, bekleme süreleri azalacak. Ayrıca, yapılan düzenleme öncesinde Rusya'nın Kavkaz Limanında kullanılması gereken ve Türk tırlarına 350 dolar kadar ek maliyet getiren teminat belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulama da yeni kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte gerekliliğini yitirecek. Bu durum da taşıyıcılara maliyet avantajı sağlayacak.

Öte yandan, uluslararası ticaretin önemli noktalarında bulunan gümrüklerdeki sorunların aşılması amacıyla çalışmalar devam ederken, yine Rusya'nın Novorossisk Limanında yolcu gümrüğü açılması ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın temaslarının sürdüğü de öğrenildi.

LOJİSTİK KRİZİ İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ

Savaşın neden olduğu lojistik krizinin aşılması için Türkiye ve Rusya, geçtiğimiz günlerde yine limanlar konusunda uzlaşmaya varmıştı. Novorossisk Limanı'nda Ro-Ro terminalleri, yolcu gümrük alanları ve karayolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli olan altyapının hazırlanmasına, Soçi Limanı'nın Ro-Ro gemi seferlerine açılmasına ve küçük gemilerin Kavkaz Limanı'nı kullanabilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştı.