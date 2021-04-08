Rusya'dan 'Türkiye' teklifi

Reuters 08 Nisan 2021 Perşembe 08:02 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 08:02

Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye'den alınan domates kotasının 250,000 tondan 300,000 tona yükseltilmesini teklif etti.

Açıklama Rusya hükümetinin internet sitesinde yer aldı.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nin taslağa ilişkin açıklama notunda yer alan verilere göre, izin verilen 250 bin tonluk hacim söz konusuyken Türkiye'den Rusya'ya taze ve soğutulmuş domates ithalatının toplam hacmi 4 Nisan itibarıyla 234 bin 372 bin ton oldu.

Açıklamada, "İşbu talimatname ile, Türkiye Cumhuriyeti'nden Rusya Federasyonu topraklarına domates tedarikinin kesilmesini önlemek amacıyla değişiklikler getiriliyor" ifadeleri yer aldı.