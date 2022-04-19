Rusya'dan Türkiye'ye teklif: Siz gelin

Ruslar, binlerce mağazasını kapatan dünya devlerinin yerine Türk markalarla görüşmelere başladı. TİM Başkanı Gülle "Mağazaları yarı fiyatına Türk firmalarına vermek istiyorlar. İpekyol, Damat, LC Waikiki gibi markalarımıza teklifler yapıldı" dedi.

Prada, Zara, Louis Vouitton, Gucci, Massimo Dutti ve H&M gibi Rusya'daki AVM'lerde binlerce mağazası olan markaların ülkedeki operasyonlarını durdurması üzerine Ruslar Türk markalarının kapısını çalmaya başladı. Ruslar Türk markalarına boşalan mağazaların yerini yarı fiyatına vermek istiyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İftar programında gazetecilerle bir araya gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası dünyanın önemli markalarının yaptırımlar nedeniyle Rus pazarından çekildiğini hatırlatarak "Rusya'da birçok AVM'de mağazalar boşaldı. Ruslar, Türk firmalarına teklifler götürmeye başladı. Özellikle mağazaları yarı fiyatına Türk firmalarına vermek istiyorlar" dedi.

Gülle "İpekyol, Damat, LC Waikiki gibi markalarımıza teklifler yapıldı. Ayrıca büyük marketler raflarında Türk ürünlerinin olması için şirketlerimizle görüşüyorlar. Sonuçta Rusya 150 milyon nüfuslu büyük bir pazar" diye konuştu. Savaş nedeniyle Ukrayna'ya yapılan ticaretin tıkandığını kaydeden Gülle, bazı ülkelerin Türkiye üzerinden bu ülkeye satış yapmak istediğini de kaydetti.

UKRAYNA İÇİN TEKLİF

Gülle, "Şu anda Ukrayna'ya satılacak ürünler altın değerinde. Türk firmalarına 'bu ürünleri siz alın Ukrayna'ya satın' diyorlar. Ancak gemiler gidemiyor. Şu anda Ukrayna'da bekleyen ve Türkiye'ye mal getirecek olan gemilerde bile limandan çıkamıyor. Karadeniz'de ortaya çıkan 3 tane mayın ticareti tamamen durdurdu" ifadelerini kullandı. ABD pazarına da dikkat çeken Gülle "Şu anda ABD; Almanya'dan sonra en fazla ihracat yaptığımız ikinci pazar konumunda. Bu şekilde devam ederse yılsonunda ABD birinci ihracat pazarımız haline gelebilir" dedi.

STK'LAR YABANCI İŞÇİLERE SAHİP ÇIKMALI

Son dönemde Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesinin konuşulduğunu ifade eden Gülle, "Suriyeli göçmenler bugün neredeyse her fabrikada varlar. Firma elaman ihtiyacı için İŞKUR'a müracaat ediyor. Birçok firmaya 'sizin istediğiniz eleman yok' yazısı gönderiliyor. Bu olmayınca fabrikalar mecburen Suryeli çalıştırıyor. Suriyeliler olmazsa eleman sıkıntısı yaşanır" dedi.

MAKİNE İÇİN 2 YIL SIRA BEKLİYORUZ

Özellikle tekstil sektöründe yatırım iştahının çok yüksek olduğunu, ancak makine bulma koşunda sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Gülle "Yatırım yapmak istiyoruz, ancak makine bulamıyoruz. Makine için 1-2 yıl sonraya gün veriyorlar. Özellikle son dönemde iplik makinelerine ihtiyacımız var" dedi. Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracatçı firmalar verileceğini açıkladığı yüzde 9 faizli 100 milyar liralık destekle ilgili de "Şu an ihracatı firmaların kapasite kullanım oranı yüzde 80'lerin üzerinde. Bu kaynak bizi yatırımcı yapacak" şeklinde konuştu.

İGE'DEN 1000 FİRMAYA 1 MİLYAR LİRA KAYNAK

İhracat yapanların, finansmana erişim imkanlarını kolaylaştırmak için Türk Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.), 1 Mart'ta faaliyete geçti. Teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılara kaynak sağlayan İGE AŞ'ye bugüne kadar 4 bine yakın firma başvurdu. Aynı zamanda İGE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten TİM Başkanı İsmail Gülle, 300 firmanın müracaatının kabul edildiğini, 1 hafta içinde 600 firmanın daha destekten yararlanacağını kaydetti. Gülle, 1 ay içinde yaklaşık bin firmanın teminatsız kaynak almaya hak kazanacağını dile getirdi. Gülle "Bin firmaya tahmini 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında da kredi üst limiti 10 milyon liradan 15 milyon liraya çıkarıldı. Teminat sunmadan ihracatçı, bu desteklerden yararlanabilecek" diye konuştu.