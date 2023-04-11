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Ekonomi

Rusya'dan vazgeçip Azerbaycan'ı seçtiler! Ortak olacaklar

Kazakistan ile Azerbaycan petrol sevkiyatları için ortaklık kurmayı planlıyor

Reuters11 Nisan 2023 Salı 12:06 - Güncelleme:
Rusya'dan vazgeçip Azerbaycan'ı seçtiler! Ortak olacaklar
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Kazakistan başbakan yardımcısı Serik Zhumangarin, Azerbaycan üzerinden yapılan tüm Kazak ham petrol sevkiyatlarını yönetmek için iki devletin ortak teşebbüs kurmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Ukrayna'daki savaş sonrasında petrol tedarik rotasını Rusya'dan uzaklaştırarak Kafkaslar'a yönlendirmeye çalışan Kazakistan, hâlihazırda Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından sevk ettiği petrolü raylı sistemle Azerbaycan üzerinden Gürcistan'a gönderiyor. Kazakistan ve Azerbaycan aynı zamanda Bakü-Supsa petrol boru hattından yapılabilecek sevkiyatları da değerlendiriyor.

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