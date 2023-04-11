Rusya'dan vazgeçip Azerbaycan'ı seçtiler! Ortak olacaklar

Kazakistan başbakan yardımcısı Serik Zhumangarin, Azerbaycan üzerinden yapılan tüm Kazak ham petrol sevkiyatlarını yönetmek için iki devletin ortak teşebbüs kurmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Ukrayna'daki savaş sonrasında petrol tedarik rotasını Rusya'dan uzaklaştırarak Kafkaslar'a yönlendirmeye çalışan Kazakistan, hâlihazırda Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından sevk ettiği petrolü raylı sistemle Azerbaycan üzerinden Gürcistan'a gönderiyor. Kazakistan ve Azerbaycan aynı zamanda Bakü-Supsa petrol boru hattından yapılabilecek sevkiyatları da değerlendiriyor.