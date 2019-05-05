Rusya’nın dev projeleri için Türk şirketlerine davet
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Türk yatırımcılar için Rusya’nın cazip bir ülke olduğunu belirterek, “Türk şirketleri Rusya’nın ithalat hacmindeki paylarını artırmak istiyorsa sadece Moskova’da değil, ülkenin tüm bölgelerinde aktif şekilde yer almalıdır” dedi.
Rusya ve Türkiye arasında birçok ortak yatırımın bulunduğuna işaret eden Erkhov, “Türk firmalar Rusya’nın Orlov Bölgesi’nde yapılacak karbamit (azotlu gübre) fabrikası ve Krasnodar Bölgesi’ndeki Taman Feribot Terminali inşaat projelerinde yer alabilir” dedi. Türkiye’den Rusya’ya ihracatı artırmak isteyen Türk şirketlerin daha aktif çalışmaları gerektiğini kaydeden Erkhov, özellikle Rusya’daki fuarların daha yakından takip edilmesini tavsiye etti.
DOSTU DÜŞMANI GÖRÜN
Avrupa Parlamentosunda (AP) Akkuyu Nükleer Santralinin yapımının durdurulması konusunda çağrı yapılmasını değerlendiren Erkhov, Rusya’nın tüm baskılara rağmen Türkiye’de nükleer enerji sektörünün doğuşunu desteklediğini söyledi. Erkhov, “Tüm bunlar, kimin Türkiye’nin dostu olduğunu, kimin olmadığını gösteren bir başka örnektir” diye konuştu.
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