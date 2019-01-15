İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4456
  • 6,2319
  • 226.244
  • 92.844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rusya'nın uluslararası rezervleri 2018'de yüzde 8,3 arttı

Rusya’nın uluslararası rezervleri, 2018’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 artarak 468,5 milyar dolara yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 468,5 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın uluslararası rezervleri 2017’de yüzde 14,6’lık artışla 432,7 milyar dolara yükselmişti.

Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, Ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Rusya Merkez Bankası tarafından bir süre önce yayımlanan raporda, 2018’in ikinci çeyreğinde bankanın 100 milyar dolarlık rezervini yuan ve avroya çevirdiği belirtilmişti.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gerilim yükseldi: ABD askerleri geri dönmek zorunda kaldı

Gerilim yükseldi: ABD askerleri geri dönmek zorunda kaldı

'Uzaylılar kasıtlı olarak gönderdi'

'Uzaylılar kasıtlı olarak gönderdi'

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Ülke alarmda: Patlama ve silah sesleri duyuldu

Ülke alarmda: Patlama ve silah sesleri duyuldu

Başkan Erdoğan Rus gazetesine yazdı! 'Kimsenin müsaadesini istemeyiz'

Başkan Erdoğan Rus gazetesine yazdı! 'Kimsenin müsaadesini istemeyiz'

'Pompeo'nun konuşması yalan ve çelişkilerle dolu'

'Pompeo'nun konuşması yalan ve çelişkilerle dolu'

Başkan Erdoğan davet etti, yarın geliyor

Başkan Erdoğan davet etti, yarın geliyor

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü
 

POPÜLER HABERLER

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA