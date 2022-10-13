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Ekonomi

Rusya'ya göbekten bağlı! Avrupa ülkesinden korkutan açıklama: Yıllarca sürecek

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) enerji bakanlarının yaptığı toplantının ardından, Avrupa'da devam eden enerji krizinin uzun süreceğini, 2023 ile 2024'e ve muhtemelen ötesine uzanacağını söyledi. Macaristan gazının yaklaşık yüzde 80'ini Rusya'nın gaz devi Gazprom'dan alıyor.

13 Ekim 2022 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
Rusya'ya göbekten bağlı! Avrupa ülkesinden korkutan açıklama: Yıllarca sürecek
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Szijjarto, "Artık tarihteki ilk küresel enerji krizini görüyoruz ve bu uzun vadeli" diyerek, krizin uzun vadeli çözümler gerektirdiğini ve güvenliğe bağlı yapısal jeopolitik nedenler tarafından körüklendiğini söyledi.

Szijjarto, "Hala az miktarda sağduyuyu koruyan uluslararası kurumların bunun uzun vadeli bir kriz olduğunu ve sadece bu kış değil, gelecek ve ondan sonrakilerde de var olacak bir sorun olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Szijjarto, Macaristan'ın Rusya ile anlaşmaya varmasının ardından kendi enerji arzının güvence altına alındığını da belirtti.

Macaristan gazının yaklaşık yüzde 80'ini Rusya'nın gaz devi Gazprom'dan alıyor.

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