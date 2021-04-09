Rusya'ya turunçgil ihracatı yılın ilk çeyreğinde 117.6 milyon dolar oldu

AA 09 Nisan 2021 Cuma 13:30 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 13:32

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde yaklaşık 300 milyon dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 108 milyon 359 bin dolarlık turunçgil ihraç edilen Rusya'ya, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artışla 117 milyon 598 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Bu ülkeye yapılan ihracatta 62 milyon 544 bin dolarla ilk sırada yer alan mandalinayı, 29 milyon 319 bin dolarla limon, 13 milyon 707 bin dolarla portakal ve 11 milyon 994 bin dolarla greyfurt izledi.

Ülkeler bazında ise turunçgil ihracatında Rusya'yı, 44 milyon 84 bin dolarla Irak, 22 milyon 799 bin dolarla Ukrayna, 15 milyon 919 bin dolarla Romanya ve 14 milyon 715 bin dolarla Polonya takip etti.

- "LOJİSTİK OLARAK RUSYA PAZARINA ÇOK KOLAY ULAŞABİLİYORUZ"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Türkiye'de üretilen turunçgilin kalite, aroma ve lezzet özelliklerinden dolayı birçok ülkeden talep gördüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihracatın artarak devam ettiğini vurgulayan Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Rusya geleneksel pazarlarımız arasında ilk sırada yer alıyor. Lojistik olarak Rusya pazarına çok kolay ulaşabiliyoruz. Ayrıca yıllardır bu ülkeye turunçgil ihracatımız söz konusu. Bundan dolayı Rus tüketici ürünlerimize alıştı ve tercih eder hale geldi. Geleneksel pazarların yanı sıra farklı pazarlara ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor."



Türkiye'nin 2021'in ilk çeyreğinde en çok turunçgil ihracatı yaptığı 5 ülke, ihracat tutarları ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülkeler Ocak-Mart 2020 (Dolar) Ocak-Mart 2021 (Dolar) Değişim (Yüzde) Rusya 108.359.180 117.598.781 9 Irak 20.729.754 44.084.034 113 Ukrayna 29.876.681 22.799.334 -24 Romanya 18.506.763 15.919.311 -14 Polonya 15.386.318 14.715.685 -4

- Rusların en çok tükettiği narenciye ürünü mandalina oldu

Rusya'ya yılın ilk çeyreğinde en fazla ihraç edilen turunçgil ürünleri, ihracat tutarları ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle: