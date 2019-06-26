Rüya uçak evinde

Türk Hava Yolları’nın (THY) ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner, İstanbul Havalimanı’na dün iniş yaptı. Şirket tarihine ilk Dreamliner olarak giren THY uçağı büyük ilgi gördü. THY, Boeing şirketinden 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacak. Dreamlinar’ların 3’ü temmuz, kalan 2’si ise ağustos aylarında filoya katılacak.

İSİM YARIŞI VAR

787-9 Dreamliner’ın ismi için sosyal medyadan başlattığı isim anketinde Göbeklitepe adı da önde gidiyor. THY uçağın ismini belirlemek için de sosyal medya hesabından anket başlatırken daha önce belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soruyor. Ankette en çok oyu alan isim Türk Hava Yolları’nın ilk Boeing 787-9 Dreamliner’ına verilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Hava Yolları’nın uçak ismi için başlattığı kampanya için Gazianteplilere çağrıda bulundu. Şahin, yeni uçağın isminin Zeugma olması için Gazianteplileri oy vermeye davet etti. “Zeugma tabii ki çok yakışır gururumuz Türk Hava Yolları’nın bir uçağına” diyen Şahin, “Haydi Gaziantepliler ve Zeugma aşıkları Türk Hava Yolları’nın bir uçağına Zeugma adı verilmesi için oylarımızı kullanalım” açıklaması yaptı.

İLK SEFER ANTALYA’YA

THY’nin ilk Boeing 787-9 uçakları teslim alındıktan sonra kısa süre iç hatlarda uçacak. THY’nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 Temmuz da saat 08:35’de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı’ndan Antalya’ya uçacak. Uçuş programına göre THY’nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk dış hat uçuşları 17 Temmuz’da İstanbul’dan Denpasa’ya (Bali), 8 Ağustos’ta İstanbul’dan Washington’a, 10 Eylül’de İstanbul’dan Bogota-Panama City’ye ve 11 Eylül’de de İstanbul’dan Atlanta’ya olacak. ‘Sınıfının en iyisiyle hizmet veriyoruz’

Boeing 787-9’un ilk teslimine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, M. İlker Aycı “Yeni evimiz, İstanbul Havalimanı’na geçişimizle birlikte Türk Hava Yolları tarihinde yepyeni bir dönemin başlangıcına imza attık. Bu uçağın sahip olduğu ileri teknoloji, yakıt verimliliği ve yolcu merkezli kabin tasarımının, misafirlerimizin hava ulaşımında öncelikli tercihleri olarak kalmamıza ve önümüzdeki yıllarda da sınıfının en iyisi deneyim sunmamıza katkısı büyük olacak” dedi. Boeing Ticari Uçaklar Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Ihssane Mounir ise “THY’nin Dreamliner filosu, İstanbul Havalimanı’nda artan talebin karşılanmasında önemli bir rol oynayacak. THY’ye 787-9’un yakıt verimliliği, üstün performans ve yolcu memnuniyetini üst seviyelere taşıyan özelliklerinden maksimum düzeyde istifade edecektir” dedi.

SIRADIŞI KONFOR

Yolcu konforunun artırılması hedefiyle Boeing 787-9 tipi uçağın business sınıfı tasarımında önemli değişiklikler yapıldı. En dikkat çekecek olanı ise her koltuktan koridora çıkış olacak. THY’nin Boeing 787-9 tipi uçağının business sınıfı 30, ekonomi sınıfı ise 270 yolcudan oluşuyor. Yeni kabin içi tasarımla ilk defa 1-2-1 konfigürasyonda tüm yolculara koridor erişimi imkanı sunulacak. Yeni tasarımda karartılabilen pencereler, özel aydınlatma, özel Comfort Zone ve tuvaletlerde yenilikler yapıldı.