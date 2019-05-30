Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) - 2 yarışmasında, Aydın bağlantı bölgesi 250 megavatlık ilk ihalede kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar/cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi