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Rüzgar YEKA-2 ihalesi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) - 2 yarışmasında, Aydın bağlantı bölgesi 250 megavatlık ilk ihalede kilovatsaat başına en düşük teklifi 4,56 dolar/cent ile Enerjisa Üretim Santralleri AŞ verdi

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´Suriyeli şahıs yolda bulduğu parayı getirince ön yargımdan dolayı ağladım´

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