Rüzgara 1 milyar dolar yatırım için yarıştılar

Yaklaşık 2 yıl önce yapılan 1.000 megavatlık Türkiye’nin ilk ‘Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’ (YEKA) ihalesinin ikincisi dün yapıldı. 4 bölgede 250’şer megavat olmak üzere toplam bin megavatın Türkiye’ye kazandırılması planlanan YEKA-2 ihalesi için yerli ve yabancı 9 firma yarıştı. İhalede 4 bölgenin ikisi Enerjisa, diğer ikisi de Alman Enercon’un oldu. Söz konusu rüzgar santralleri 1 milyon 200 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılayacak kadar elektrik üretecek. Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bölgeleri için belirlenen 250’şer megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi toplamda 1 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın yönettiği ihalede Aydın bölgesi için en uygun teklifi veren Enerjisa 4.56 dolar/cent ile ihaleyi kazandı. Enerjisa, Çanakkale için de 3.67 dolar/cent vererek bu bölgeyi de aldı. İhalenin Muğla ve Balıkesir bölgesini ise Enercon Şti. kazandı. Enercon, Muğla bölgesi için 4.00 dolar/cent, Balıkesir bölgesi için 3.53 dolar/cent’lik en uygun teklifleri verdi. Enercon 2 yıl önceki ilk YEKA ihalesine de girmiş ancak ihaleyi Alman Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu kazanmıştı. Bu konsorsiyum 3.48 cent teklif vermişti.

YATIRIMCI GÜVENİYOR

Dünkü ihalenin ardından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ihalenin yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek “Komisyonumuz Aydın ve Muğla’nın her biri için 4, Balıkesir için 8 ve Çanakkale bağlantı bölgesi için 6 olmak üzere toplamda 22 başvuru dosyasını büyük bir titizlikle inceledi. Her biri 250 megavat olmak üzere 4 bağlantı bölgemizde toplam bin megavatlık YEKA RES-2 için 9 ayrı şirket yarıştı. İhaleye yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi, Türkiye’nin ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğunu ve yatırımcılar için ne kadar büyük potansiyel vadettiğini bir kez daha göstermiş oldu” dedi.

Ekonomiye güven mesajı

Firmaların yüzde 65’e varan yerlilik şartıyla üretilecek rüzgar türbinleriyle Türkiye’nin yenilenebilir enerjide üretim üssü olma hedefine önemli katkı sağlayacağını dile getiren Bakan Dönmez şunları söyledi: “Firmalar 4 bölge için 1 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Beraberinde vatandaşlarımıza da önemli istihdam imkanı sağlayacak. Yapım süresi dahil santrallerin 49 yıllık lisans süresi ve 15 yıllık alım garantisi olacak. Rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) ön lisans süresi 24 ay ve inşaat süresi 36 ay olarak belirlendi. RES’ler yıllık asgari 3.5 milyar kilovatsaat elektrik üretme kapasitesine sahip olacak. Bu da 1.2 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması demek. YEKA yarışmamız bir kere daha gösterdi ki Türkiye bölgenin en büyük ülkesi ve yatırım açısından en cazip ülkesidir. Her türlü spekülasyona ve kara propagandaya rağmen ortaya çıkan sonuç, enerji piyasası ve ekonomimizin ne denli güçlü olduğu ve geleceğe ne denli sağlam adımlarla yürüdüğüdür.”