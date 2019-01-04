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İş dünyası Albayrak'ın açıklayacağı destek paketini bekliyor

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu 2017 ve 2018´de açıklanan KGF´lerin firmaları çok rahatlattığına dikkat çekerek, 'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen, reel sektöre yönelik yeni destek paketini heyecanla bekliyoruz' dedi.

  • DHA
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Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, gelecek hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak reel sektöre yönelik yeni destek paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
 
Gelinen noktada dernek üyeleri olarak finansman limitlerinin yüksek olmasına rağmen krediye erişemediklerini vurgulayan Şohoğlu, "2018 ve 2017´de Kredi Garanti Fonu (KGF) bizi çok rahatlattı. Önümüzdeki hafta Bakan Albayrak´ın açıklayacağı paketi heyecanla bekliyoruz. Yeni ekonomi paketinden reel sektörün bankalarla ilgili desteklenmesine dair beklentilerimiz var. Bankalara yaşanan sıkıntıları anlatmamıza ve kredi şartlarına uygun olmalarına rağmen firmalar finansmana ulaşamıyor" ifadelerini kullandı.
 
"KGF ARSA VE EV ALALIM MANTIĞIYLA KULLANILMAMALI"
 
KOBİ'lere sağlanan KGF'lere dair görüşlerini de aktaran Şohoğlu, "KGF denetimi sıkı yapılmalı, istihdama ve üretime yönelik olarak kullanılmalı. KGF arsa ve ev alalım mantığıyla kullanılmamalı. Şu anda ülkenin çıkış yolu olarak ve bizim de dernek olarak projelerimizde odak noktamız ihracatı artırıcı neler yapabileceği konusudur" diye konuştu.
 
"YÜZDE 25 FAİZLE ÜRETİMİ BÜYÜTEMEZSİNİZ"
 
Ticari kredi faizleri ile ilgili, "Bünyemizde 60´tan fazla sektör bulunuyor. Sektör sıralamamızın başlarında inşaat ve enerji geliyor. İç piyasadaki daralma üyelerimizi çok yıprattı.Yüzde 25 faizle kaynak kullandığımız için para kazanamıyoruz" diye Şohoğlu, "Firmaların üretim tesislerini büyütmekte bu faizle bir sonuç alabileceğini düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.
 
"GEREKİRSE YURTDIŞINDA ÜRETİP DÖVİZİ TÜRKİYE´YE GETİRECEĞİZ"
 
Faiz, işçilik, ithal hammadde gibi maliyet kalemlerinin arttığı bir dönemde yapılması gerekenlere tavsiyelerde bulunan, "Bizim dernek olarak hedefimiz yurtdışında Türkiye´ye döviz getirecek projelere yoğunlaşmak. İç pazarda maliyetin artmasıyla oluşan daralmada satış yapamıyoruz. Bu nedenle gerekirse yurtdışında üretip dövizi Türkiye´ye getireceğiz. Dalgada kayıkla yol alamazsınız, geminizi büyük tutmanız lazım" dedi.
 

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