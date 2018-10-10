S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq Endeksleri sert düştü

S&P 500 Endeksi yedi haftanın düşüğüne gerilerken 2016 yılı Kasım ayından bu yana en uzun süreli düşüşünü gerçekleştirdi. Nasdaq 100 Endeksi yüzde 2.5'tan daha fazla düştü ve Haziran'dan bu yana en kötü performansına yöneldi.

Dow Jones Endeksi ise 500 puan düştü. Bilgisayar şirketleri Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana en uzun süreli düşüşlerini gerçekleştirirken Boeing ve Caterpillar hisseleri en az yüzde 2.3 geriledi.

(Bloomberg)