S&P'den yapılan açıklamada, Fransa'nın "AA" seviyesindeki kredi notunun ve "durağan" not görünümünün korunduğu bildirildi.

Açıklamada, Fransa hükümetinin uyguladığı mali politikaların işe yaradığı vurgulanırken, kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının S&P'nin tahminlerine kıyasla daha hızlı düştüğü belirtildi.

Fransa ekonomisinin bu sene yüzde 1,6 büyüyeceği ve bu performansı 2020 yılına kadar koruyacağı öngörüsüne de yer verildi.