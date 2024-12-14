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Ekonomi

Saatte 90 km hıza ulaşacak! Milli teknoloji raylara iniyor

Yurt içi banliyö araç ihtiyacı kapsamında geliştiren milli teknoloji raylara inmeye hazırlanıyor. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında geliştiren milli ilk setin testlerine sona yaklaşıldı. Tren setleri devreye alındığında saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşabilecek.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 12:19 - Güncelleme:
Saatte 90 km hıza ulaşacak! Milli teknoloji raylara iniyor
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Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen ilk setin teknik testlerini kısa sürede tamamlamayı hedeflendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üretimi süren tren setlerinin saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşacağını ve yüzde 70 yerlilik oranına sahip olacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nde gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin üretim ve montaj aşamalarının devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından çalışmaları sürdürülen Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin ilk setinin teknik testlerini kısa sürede hizmete almayı hedefliyoruz. Üretimi süren tren setleri saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşacak, yüzde 70 yerlilik oranına sahip olacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, her bir dizi setin 4 araçlı, 1000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinli olacağını aktararak, "Milli banliyö tren setinin kontrol yönetim sistemi, cer sistemi tasarımı, boji ve trafo gibi kritik alt sistemleriyle yerli ve milli üretimi TÜRASAŞ tarafından gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "YURT İÇİ BANLİYÖ ARAÇ İHTİYACI YERLİ İMKANLARLA KARŞILANACAK"

Milli banliyö tren setlerinin demir yolu hatlarında yolcu taşımacılığına uygun olacağına dikkati çeken Uraloğlu, projeyle ithalatın önünü kapatarak, yurt içi banliyö araç ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayacaklarını söyledi.

Uraloğlu, projeyi, araçları tek tip üreterek bakım ve onarım kolaylığı sağlamak, ihracat yaparak Türkiye'nin ekonomisine katkı sunmak amacıyla başlattıklarını belirtti.

Güvenli, ergonomik, rahat ve etkin şekilde tasarımı ve üretimi planlanan setlerle şehir içi yolcu taşımacılığında Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün ortaya çıkacağının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma gereği milli banliyö tren setlerini ilk olarak Gaziray Projesi kapsamında Gaziantep'in şehir içi ulaşımını sağlamak için hizmete alacağız. Gaziray, İzban, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkemizdeki 4'üncü banliyö işletmesidir. Projemiz, Gaziantep'te şehir içi ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak."

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