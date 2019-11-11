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Sabiha Gökçen havalimanı 10 ayda 30 milyon yolcuya ulaştı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) yılın 10 ayında 29 milyon 767 bin yolcuya hizmet verdi.

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İSG açıklamasına göre, 2019 yılının ilk 10 ayında dış hat yolcusu yüzde 20 artışla 11 milyon 747 bin olurken iç hatlarda 18 milyon 20 bin kişiye hizmet verildi.

Aynı dönemde toplam 191 bin 963 uçak alanı kullanırken, seferlerin 81 bin 51’i dış, 110 bin 912'si ise iç hatlarda hizmet verdi.

Ekim ayında İSG yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 3 milyon 115 bin olarak gerçekleşirken, dış hatlarda 2019 yılının başından itibaren artan yükseliş ekim ayında da devam etti.

Ekim ayında dış hat yolcusu geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 24 artarak 1 milyon 298 bine ulaştı, iç hatlarda ise 1 milyon 816 bin yolcuya hizmet verildi.

İSG'nin 10 aylık toplam yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı.

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