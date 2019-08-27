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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist çalışması sürüyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist yapımı kapsamında hizmet binalarının yüzde 95'inin, kule inşaatının yüzde 50'sinin ve saha düzenleme işlerinin yüzde 70'inin tamamlandığını bildirdi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelerek yapımı devam eden ikinci pist inşaat sahasında incelemelerde bulunan Keskin, yetkililerden bilgi aldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin, şunları kaydetti:

"İki etap halinde yürütülen projenin son durumu hakkında aldığım bilgiye göre iş kapsamında imalatı devam eden üst yapı hizmet binalarının yüzde 95'i, ATC (Hava Trafik Kontrol) kule inşaatının yüzde 50'si, saha düzenleme işlerinin yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Mevcut piste paralel inşa edilen 3 bin 520 metre uzunluğundaki 2. pist ve tamamlandığında 104 adet C kategori uçağa daha aynı anda hizmet verebilecek 1 milyon metrekareden fazla kaplamalı alana sahip 3 adet apron işinin bulunduğu '2. Etap İşleri' yüzde 70 seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye'nin en yüksek tüneli olma özelliğine sahip 'TEM Bağlantı Yolu Tüneli'nin de içinde olduğu '1. Etap İşleri' ise yüzde 98 seviyesine ulaşmış durumda. Bu ve bunun gibi daha nice gurur verici projelerimizin bu seviyeye gelmesinde katkısı bulunan herkese teşekkürler."

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