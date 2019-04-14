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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk 3 ayda dış hatlarda rekor büyüme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullanan dış hatlar yolcu sayısı 2019'un ilk üç ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 2 milyon 960 bine yükseldi. 

  • DHA
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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 2019 yılının ilk 3 ayının yolcu ve uçak rakamları belli oldu. Yılın ilk üç ayında dış hatlar yolcusunda rekor artış meydana geldi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış ile 2 milyon 960 bin olarak gerçekleşti.
 
Dış hat yolcu artışı sadece Mart ayında ise yüzde 20 artışla 1 milyon 70 bin kiye yükseldi. Bu arada ilk 3 ayda toplam yolcu sayısı ise 8 milyon 50 bin oldu. Yılın ilk çeyreğinde dış hat seferi yapan uçak sayısında da benzer oranda bir artış elde edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı´nın ilk 3 ayında dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre uçak iniş ve kalkış trafiği ise yine yüzde 18'lik artış ile 21 bin 49 olarak gerçekleşti.
 

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