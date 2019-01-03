Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2018'de 232 bin 717 uçuş gerçekleşti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2018 yılında toplam 232 bin 717 uçuş gerçekleşti.
- AA
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ)’tan yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2018 yılının tamamında toplam 232 bin 717 iniş ve kalkış gerçekleşti. Toplam uçuş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artış gösterdi.
Açıklamada, ''Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılı toplam uçuş sayısı (iniş kalkış=toplam uçuş sayısı) bir önceki yıla oranla yüzde 5 artarak yıllık 232 bin 717 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı ile Sabiha Gökçen Havalimanı, mevcut tek pisti ile uçuş faaliyetlerine başladığı 2001 yılından bu yana, yıllık olarak en yüksek uçuş sayısına ulaşmıştır.'' denildi.
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