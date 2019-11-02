Sabiha Gökçen’de ‘Aerobot’ iş başında

İSG’nin 10. yılında düzenlenen bando gösterisiyle hizmete alınan Aerobot çeşitli dans figürleri sergiledi. Gidiş terminalinde hizmete sunulan test aşamasındaki Aerobot, yolculara faklı dillerde yol tarifi yapacak. Yolcuların sorularını cevaplayan Aerobot, biletlerini okutan kişilere uçuşlarıyla ilgili detaylı bilgi verecek. İSG Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson “Yolcumuz uçuş kartını okutursa uçuşu ile ilgili zaman ve kapı gibi bilgileri sağlayabiliyor, gecikme varsa onu gösterebiliyor, tüm uçuş bilgilerini listeleyebiliyor. Farklı dillerde yolcularımız ile konuşma imkanına sahip. Ulaşmak istedikleri noktalara yön tarifi veriyor. ‘Havalimanımızın farklı noktalarında ‘Aerobot’ ile karşılaşabilirsiniz. Bizimle birlikte 16 saat çalışıyor, 5 farklı dili konuşabiliyor. Yolcularımızdan alacağımız geri dönüşleri sayı artabilir” dedi.