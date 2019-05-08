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Sadi Özdemir: Dolarda bugünkü hareket dışa bağımlı gerçekleşti

24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, YSK kararı sonrası piyasaları değerlendirdi. Dolar hareketinin dışa bağımlı olduğunu belirten Özdemir, belirsizlik ortamının altın alımını ve kripto paraları öne çıkardığını söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, “Kahve Molası” canlı yayınında Türkiye ve dünya gündemin ekonomi üzerine etkilerini değerlendirdi. Piyasalarda YSK kararının öncesinde ve sonrasında fiyatlandığını söyleyen Özdemir, bugünkü dolar hareketinin ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası dünya piyasalarında belirsizliğin artmasıyla gerçekleştiğini söyledi.
 
“BELİRSİZLİK DÜNYA BORSALARINDA CİDDİ DÜŞÜŞLERİ GETİRDİ”
 
Belirsizlik ortamının dünya borsalarında ciddi düşüşler yaşattığını söyleyen Özdemir, belirsizliğin başta derinliği ile bilinen ABD borsasında %1,5 gibi büyük bir gerileme getirdiğini ve bu durumun Türkiye’yi de etkilediğini söyledi.
 
Amerika- Çin ilişkisinin önümüzdeki dönemde dolar faizinin düşmesinin beklenmesine rağmen Trump’ın vergi açıklamaları sürecinden doların güçlendiğini belirten Özdemir, seçim sürecinde güçlü bir dolar görüleceğini belirtti.
 
ALTIN NE OLUR?
 
Böyle dönemler tam altın zamanıdır diyen Özdemir, belirsizlik ortamının kripto paralara olan ilgiyi artırdığını ifade etti. Dünya ekonomisinde zayıf büyümenin, Akdeniz’de yaşanan gerilimin piyasada endişe yarattığını söyleyen Özdemir, Çin’in sürpriz şekilde ihracatının azaldığını, ithalatının arttığını söyledi.
 

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