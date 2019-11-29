Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. İlk gelen bilgiler arasında, atanacak personelin 7.525'i hemşire, 2.182 ebe, 6.951 sağlık teknisyeni olacağı açıklandı. Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak alımlar gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımına dair tüm detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI

İlk gelen bilgiler arasında, atanacak personelin 7.525'i hemşire, 2.182 ebe, 6.951 sağlık teknisyeni olacağı açıklandı. Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak alımlar gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Yeni personel alımına ilişkin şartlar henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.