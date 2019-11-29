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Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara alım yapacak? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara alım yapacak? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman? gibi soruların yanıtları başvuru yapmak isteyen tüm adaylar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili kadro detaylarını paylaştı. Buna göre alım yapılacak 17 bin 689 personelin büyük çoğunluğunu 7 bin 525 kişilik ihdas ile hemşireler oluşturacak. Sağlık Bakanlığı personel alımına dair tüm detaylar haberimizde..

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Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı yapacak. Bu duyurunun hemen ardından Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara alım yapacak? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili kadro detaylarını paylaştı. Sağlık Bakanlığı personel alımına dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 
 

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SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK? 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı, alım sürecini hemen başlatıyoruz. 7 bin 525 hemşire, 2 bin 182 ebe, 6 bin 951 sağlık teknikeri/teknisyeni alınacak" dedi.
 

 
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN? 
Personel alımları, Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak gerçekleştirilecek.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz.
Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.
 
7 bin 525’i hemşire, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.
 
Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin(http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. "

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