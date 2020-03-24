24 Mart 2020 Salı 13:15 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 13:15

Sağlık personeline ek ödeme ne kadar? Sağlık çalışanı ek ödeme ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları tüm sağlık çalışanları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlara ek ödeme için müjdeyi vermişti. Sağlık çalışanları ise tavandan ödenecek olan ek ödemenin ne olacağını merak ediyordu. Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu. Sağlık personeli ek ödemesine dair tüm detaylar haberimizde..

SAĞLIK PERSONELİNE EK ÖDEME NE KADAR?



(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)

Doktor (1/4) 6 bin lira

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira

Ön lisans 1260 lira

Lise (2/3) 505 lira

SAĞLIK ÇALIŞANI EK ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlara ek ödeme için müjdeyi verdi. Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu.

EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.