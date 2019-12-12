Sağlık reformu ile sınıf atladık

Türkiye 20-30 yıl önce sağlık skandallarıyla çalkanırken bugün geldiği nokta dünyaya parmak ısırtıyor. Türkiye, o dönem gıptayla baktığı Avrupa ülkelerini bile sağlık alanında çoktan sollamış durumda. Bunun en büyük kanıtı ise önceki gün İngiltere’de yaşanan bir sağlık skandalı ile gözler önüne serildi. 20 yıl öncesinin Türkiye’sinde görülen sık vakalardan biri İngiltere’de yaşandı. Lösemi şüphesiyle acile kaldırılan çocuk yer olmadığı için 4 saat beton zemin üzerinde yatırıldı.

BM ‘ÇOK YÜKSEK’ DEDİ

Yaşanan skandal İngiltere’de sağlık sisteminin çöktüğünü ortaya koyarken, bir dönem benzer tabloyu yaşayan Türkiye ise çıtayı her geçen yıl yükseltiyor. Hafta başında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından açcıklanan İnsani Gelişme Raporu 2019’a göre, Türkiye 59. sıraya çıkarak ilk kez ‘çok yüksek insani gelişme’ kategorisine girmeyi başardı. Uzmanlar, Türkiye’nin endeksteki yükselişinde sağlık sektöründe hayata geçirdiği reformların etkili olduğunu ifade etti.

YAŞAM SÜRESİ ARTTI

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, İnsani Gelişme Raporu’nda eğitim, sağlık ve gelir gibi farklı başlıklarda insani gelişme düzeyinin ele alındığını söyledi. Türkiye’nin 1990’dan 2018’e kadar beklenen yaşam süresi, ortalama öğrenim süresi ve kişi başına düşen milli gelirde önemli bir gelişme gösterdiğini belirten Tomasi, şöyle konuştu: “Bu 3 konu, Türkiye’yi İnsani Gelişme Endeksi’nde ‘çok yüksek insani gelişme’ kategorisine taşıdı. Özellikle beklenen yaşam süresindeki artışın Türkiye’de yüksek olmasının nedeni, ülkenin başarılı bir şekilde yürüttüğü sağlık reformları, sağlığa evrensel erişim ve çocuk ölümlerinin azalması. 1990’a baktığımızda 64 olan beklenen yaşam süresi, 2018’de 77 yıla yükseldi. Beklenen yaşam süresindeki 13 yıllık artış büyük bir başarı.”

REFORM ETKİLİ OLDU

TEPAV İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak da raporun uzun vadeli göstergelere dayandığına dikkati çekerek, “Sağlıkta yaşam beklentisindeki artış, çocuk ölümlerindeki azalma, aynı zamanda milli gelir rakamlarında uzun dönemli performans Türkiye’ye bu başarıyı getirmiş görünüyor” dedi. Sağlıktaki gelişmelerin daha kolay ulaşılabilir hale geldiğini belirten Sak “Türkiye’de yaşam beklentisinin artışında, çocuk ölümlerinin azalmasında son 15-20 yılda kat ettiğimiz mesafe son derece önemli. Bunda da sağlık reformu çalışmalarının katkısı var” dedi.