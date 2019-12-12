Sağlık reformu ile sınıf atladık
Türkiye’nin ‘BM İnsani Gelişme Endeksi’nde sınıf atlayarak yakaladığı başarının arkasında ‘sağlık reformu’ yatıyor. Önceki gün İngiltere’de yaşanan sağlık skandalı da Türkiye’nin sağlık alanında bu ülkelerden çok ileride olduğunu tescilliyor.
Türkiye 20-30 yıl önce sağlık skandallarıyla çalkanırken bugün geldiği nokta dünyaya parmak ısırtıyor. Türkiye, o dönem gıptayla baktığı Avrupa ülkelerini bile sağlık alanında çoktan sollamış durumda. Bunun en büyük kanıtı ise önceki gün İngiltere’de yaşanan bir sağlık skandalı ile gözler önüne serildi. 20 yıl öncesinin Türkiye’sinde görülen sık vakalardan biri İngiltere’de yaşandı. Lösemi şüphesiyle acile kaldırılan çocuk yer olmadığı için 4 saat beton zemin üzerinde yatırıldı.
BM ‘ÇOK YÜKSEK’ DEDİ
Yaşanan skandal İngiltere’de sağlık sisteminin çöktüğünü ortaya koyarken, bir dönem benzer tabloyu yaşayan Türkiye ise çıtayı her geçen yıl yükseltiyor. Hafta başında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından açcıklanan İnsani Gelişme Raporu 2019’a göre, Türkiye 59. sıraya çıkarak ilk kez ‘çok yüksek insani gelişme’ kategorisine girmeyi başardı. Uzmanlar, Türkiye’nin endeksteki yükselişinde sağlık sektöründe hayata geçirdiği reformların etkili olduğunu ifade etti.
YAŞAM SÜRESİ ARTTI
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, İnsani Gelişme Raporu’nda eğitim, sağlık ve gelir gibi farklı başlıklarda insani gelişme düzeyinin ele alındığını söyledi. Türkiye’nin 1990’dan 2018’e kadar beklenen yaşam süresi, ortalama öğrenim süresi ve kişi başına düşen milli gelirde önemli bir gelişme gösterdiğini belirten Tomasi, şöyle konuştu: “Bu 3 konu, Türkiye’yi İnsani Gelişme Endeksi’nde ‘çok yüksek insani gelişme’ kategorisine taşıdı. Özellikle beklenen yaşam süresindeki artışın Türkiye’de yüksek olmasının nedeni, ülkenin başarılı bir şekilde yürüttüğü sağlık reformları, sağlığa evrensel erişim ve çocuk ölümlerinin azalması. 1990’a baktığımızda 64 olan beklenen yaşam süresi, 2018’de 77 yıla yükseldi. Beklenen yaşam süresindeki 13 yıllık artış büyük bir başarı.”
REFORM ETKİLİ OLDU
TEPAV İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak da raporun uzun vadeli göstergelere dayandığına dikkati çekerek, “Sağlıkta yaşam beklentisindeki artış, çocuk ölümlerindeki azalma, aynı zamanda milli gelir rakamlarında uzun dönemli performans Türkiye’ye bu başarıyı getirmiş görünüyor” dedi. Sağlıktaki gelişmelerin daha kolay ulaşılabilir hale geldiğini belirten Sak “Türkiye’de yaşam beklentisinin artışında, çocuk ölümlerinin azalmasında son 15-20 yılda kat ettiğimiz mesafe son derece önemli. Bunda da sağlık reformu çalışmalarının katkısı var” dedi.
BM’DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, İnsani Gelişme Endeksi’nin son 28 yılda küresel ölçekte yüzde 20 artış gösterdiğine dikkati çekerek, bu artışın Türkiye’de yaklaşık yüzde 40 seviyesinde olduğunu dile getirdi. Tomasi, Türkiye’nin kaydettiği gelişmeyle birçok ülkeden yüksek bir performans sergilediğini ifade ederek, yüksek ve düşük insani gelişme gösteren ülkeler arasındaki farkın açıldığını kaydetti. Eğitim, teknoloji ve iklim değişikliği gibi yeni nesil eşitsizlikler bulunduğuna işaret eden Tomasi, sel, doğal afet, aşırı hava olayları gibi iklim krizlerinden en çok zarar görenlerin endekste sıralamanın en altında kaldığını anlattı.
Burası Türkiye değil İngiltere: Yatak olmayınca zemine yatırdılar
İngiltere’de, 4 yaşındaki Jack Williment, zatürre şüphesiyle Leeds kentinde hastaneye götürüldü. Ancak hastanede boş yatak olmadığı için çocuk, oksijen maskesi takılı olarak 4 saat beton zeminde yatmak zorunda kaldı. Gazetede yayımlanan fotoğrafta, çocuğun annesi Sarah Williment’ın oğlunun altına ve üstüne mont serdiği görüldü. 4 saat yerde yattıktan sonra 5 saat de sedyede kalan çocuk, daha sonra boşalan bir yatağa alındı. Skandal üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson, özür diledi.
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