‘Sağlık turizminde 20 milyar dolarlık hedef hiç zor değil’

8 yıl önce Tanfer Grubu olarak sağlık turizmine girdiklerini anlatan Tanfer, yanlış işler yapılmadığı ve Türkiye’nin avantajlı konumunu kullandığı takdirde 2023 yılında sağlık turizminden en az 20 milyar dolar para geleceğini söyledi.

SAÇTA MERDİVENALTI

Dr. Tanfer şunları söyledi: “Biz ülkemize inanıyoruz ve bu ülkenin bize verdiklerini karşılamak için mücadele içerisindeyiz. Sağlık turizmi Türkiye’nin geleceğindeki en önemli döviz kaynaklarından bir tanesi olacak. Deniz ve güneş turizmi gibi sadece belli aylara sıkışan bir turizmden değil, 12 aya yayılan bir turizmden bahsediyoruz. Üstelik buraya gelen insanların sadece tedavi için geldiklerini de düşünmemek gerekir. Türkiye’de kaldıkları sürece konaklama, yeme-içme ve alışveriş olmak üzere ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyorlar. Türkiye’nin burada en önemli avantajlarından birisi konumu. Örneğin İstanbul’u ele alırsak, İngiltere’den Dubai’ye 4-5 saat mesafede milyonlarca insan yaşıyor. Ayrıca Türkiye hekim kalitesi ve maliyet avantajı olarak da rakiplerinin çok önünde. Bu çizgiyi bozmazsak sağlık turizminden elde ettiğimiz gelir katlanarak artacak.” Tanfer, Türkiye’nin merdivenaltı nedeniyle saç ekiminde ayağına kurşun sıkmaya başladığını da belirterek “Katar, Umman, S.Arabistan da bu işe girmeye başladı. Artık oralardan hasta gelmeyecek” dedi.

DİŞ İÇİN 7 BİN HASTA

Geçtiğimiz yıl diş tedavisi için sadece kendilerine yurtdışından yaklaşık 7 bin hasta geldiğini söyleyen Tanfer, özellikle Avrupa’dan büyük bir talep olduğunun altını çizdi. Dr. Nihat Tanfer, “AB ülkelerinin yanında Afrika’dan Ortadoğu’ya, Rusya’dan Kanada ve ABD’ye kadar Türkiye’ye hasta geliyor. Bu insanlar ortalama 5-10 bin Euro arasında tedavi ücreti ödüyor. Gelmelerinin en önemli sebebi burada çok iyi hizmet almaları” dedi.

‘Diş tedavisiyle ihracatçılar ligine girdik’

Son 8 senedir diş ve estetik ile sağlık turizmi alanında çok ciddi adımlar attıklarını belirten Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat Tanfer, Mecidiyeköy’de bulunan 45 yıllık Kadıoğlu Hastanesi’ni de sağlık turizmindeki gelecek hedefleri doğrultusunda satın aldıklarını ve orada yola Tanfer Hastanesi olarak devam edeceklerini söyledi. Tanfer, “Biz iki senedir Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesine giren bir diş kliniği iken, artık yelpazemizi genişleterek bir sağlık grubu haline geliyoruz. Yatırımlar tamamlandıktan sonra hedefimiz ilk 50 arasına girmek” dedi. Önümüzdeki dönemde Bodrum’da hastane kuracaklarını belirten Tanfer, bu iki yatırımın toplam 25 milyon dolar olduğunu söyledi.