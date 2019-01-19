SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Ukrayna'ya İHA ihraç eder hale geldik

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) iş birliğiyle, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitimin Sanayi ile Bütünleşmesi" çalıştayı sona erdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalıştayda mevcut potansiyeli kullanarak yüksek teknolojik ürün geliştirmek için yapılması gerekenler ele alındı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, yöneticiler, üye firmaların temsilcileri, görevliler ve eğitimciler katıldığı çalıştayda görüşülen konular sonrasında hazırlanan sonuç raporu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacak.

Eğitim uygulamalarına ilişkin öneriler de önce İstanbul'daki seçilmiş pilot okullarda, daha sonra Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

"Meslek liseleriyle ilgili algının değişmesi öğrencilerin niteliklerini de artıracaktır"

Açıklamada çalıştay hakkında bilgi veren İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, İstanbul'daki mevcut potansiyeli kullanarak yüksek teknolojik ürün geliştirmek ve üretmek için sektörle mesleki ve teknik eğitim arasında iş birliği oluşturarak sinerji yaratmanın önemine değindi.

Çalıştayda, teknoloji geliştiren kurumların nitelikli insan gücünü yetiştirmek için yapması gerekenlerin ele aldığını ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında mesleki ve teknik eğitimin toplumsal algısının yükseltilmesi için bir dizi proje yürütüyor. Bu bağlamda yakın zamanda iki rapor yayımlandı. Hiç şüphesiz mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızla ilgili algının değişmesi beraberinde öğrenci niteliklerini de artıracaktır. Sektörün vereceği eğitimlerle öğretmen yeterliklerinin geliştirilmesi ve mesleki çalışmalarının desteklenmesi de zincirin bir diğer halkası. Bahsettiğiniz hususlar ancak teknolojik altyapı ve donanım eksikliklerin giderilmesi ile alanda istihdamın sağlanmasıyla neticeye ulaşabilir. Çalıştayda hem okul-sektör iş birlikleri gibi makro ölçekli gelişmelere hem de İstanbul'daki uygulamalara dair tespitler, öneriler ve mevcut iyi örneklere dikkat çekilmesi gerçekten önemliydi. Mesela mesleki ve teknik eğitime ortaokuldan itibaren geçişi sağlamak için neler yapılabilir, sorusuna cevap arandı. Fiziki altyapı ve döner sermaye gibi unsurlar, üreten okulları ve üreten öğrencileri beraberinde getirecektir."

"Havacılıkta ileri olan Ukrayna'ya İHA ihraç eder hale geldik"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da SAHA İstanbul'un kuruluş amacının, savunma sanayindeki milli teknoloji hamlesine destek vermek olduğunu vurguladı.

SAHA İstanbul'un 11'i üniversite olmak üzere 342 üyesi ile binlerce çalışanı istihdam ettiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"2002 yılında savunma sanayinde yüzde 80 yurt dışına bağımlıydık. Bu alanda milli sistemler üretme iradesi konuldu ve projeler Türk firmalarına verilmeye başlandı. Savunma sanayi teknolojik anlamda en çok derinleştiğimiz sektör. Millilik kriteri ön planda bu sektörde. Bir cıvatanın dahi satışı izinlere tabi. 15 sene önce İHA'lar konusunda yurt dışına bağımlıydık. Bugün 75 İHA ve SİHA TSK'da, emniyette çeşitli güvenlik birimlerinde kullanılıyor. Bugün dünyada SİHA üretebilen sayılı ülkelerden biriyiz. SAHA İstanbul üyeleri içinde böyle pek çok başarı hikayesi var. Nuri Demirağ'ın geçmişte yaptığı uçakları ihraç etmek isteyince önünün kesildiği günlerden bugün havacılıkta belli konularda ileri seviyede olan Ukrayna'ya İHA ihraç eder hale geldik. Savunma sanayindeki başarı hikayelerinin diğer sektörlerde yayılması için insan kaynağı çok önemli. Dolayısıyla da mesleki ve teknik eğitim de önemli."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür ise "Milli eğitim, milli üretim" sloganı ile MEB'in mesleki ve teknik eğitimde son derece hayati projeler uyguladığını ifade etti.