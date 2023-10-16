Petrol üretimindeki hedefleri doğrultusunda aşama aşama ilerleyen Türkiye, bu kez Antalya Kumluca'daki Alakır-2 tespit kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı. 14 bin metrekarelik alandan yeni bir rezerv müjdesi bekleniyor.

Petrol üretiminde hedeflerine doğru adım adım ilerleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bugünlerde yepyeni bir keşfin hazırlığını yapıyor. Şırnak'ın Gabar, Cudi ve Kato Dağları'ndan sonra Van ve Şırnak üçgeninde yer alan Siirt'in Pervari ilçesi kırsalından gelen müjdeli haberlerden sonra bu kez petrol aramanın adresi Antalya. Sabah'ın haberine göre, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya Kumluca'daki Alakır-2 tespit kuyusu için sondaj çalışmaları başladı. Kuyuda 950 metre derinliğe kadar inilerek petrol rezerv varlığı ve miktarı tespit edilecek. 14 bin metrekarelik alanda 32 milyon lira yatırımla yapılacak çalışmalar sonunda yeni müjdelerin verilmesi bekleniyor. TPAO'nun Antalya Demre'de de petrol araması yapması bekleniyor

8 İLDEKİ 14 SAHADA DAHA ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz şubatta Resmi gazetede yayımlanan petrol arama ruhsatıyla ilgili kararda yeni arama yapılacak 15 sahadan biri de Antalya olarak belirtilmişti. Karardaki diğer 8 il ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş olarak sıralanmıştı.

GABAR, KATO,CUDİ, PERVARİ.. MÜJDELER PEŞ PEŞE GELDİ

Başkan Erdoğan, 2 Mayıs 2023'te Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulunduğu müjdesini Konya'dan vermişti. Erdoğan, Gabar'daki petrol kuyusuna şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiğini de duyurmuştu. Cudi'de de Şehit Yüzbaşı Esma Çevik'in adının verildiği petrol sahasından keşif müjdesi geldi. Geçtiğimiz haziranda Şırnak Hakkari arasındaki Kato dağındaki arama sahasından aynı ay içinde Siirt Pervari'den petrol keşfi müjdeleri geldi.