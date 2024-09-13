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Ekonomi

Sahte yetkili servislere iki yılda 18 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığınca tüketiciyi korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimler sonucunda, sahte yetkili servislere son iki yılda 18 milyon lira para cezası verildi.

AA13 Eylül 2024 Cuma 10:34 - Güncelleme:
Sahte yetkili servislere iki yılda 18 milyon lira ceza
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yetkili servis hizmetinden yararlanmak isteyen tüketicilerin, yetkili servis olmadığı halde bu izlenimi uyandıracak şekilde tanıtım yapan firmalarca mağdur edilmesini engellemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlere aralıksız devam edildiği belirtildi.

Sahte yetkili servislere karşı Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonda denetimler gerçekleştirildiği, Reklam Kurulunca da incemeler başlatıldığı ifade edilen açıklamada, bunların sonucunda son iki yılda toplam 18 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, bakanlığın yürüttüğü denetimlerde suç unsuru barındıran uygulamaların tespiti durumunda, ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.

- "YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİNE SERBİS ARACILIĞIYLA ULAŞILABİLİYOR"

Denetimlerin yanı sıra tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin dikkat etmeleri gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüketicilerimiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından oluşturulan ve 'www.servis.gov.tr' adresi üzerinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla marka, üretici, ithalatçı, ürün ve adres bilgileri üzerinden kullandıkları ürünlerin yetkili servis bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde ya da SERBİS'te yer alıp almadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Tüketicilerimiz şikayetlerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veya Bakanlığımızın internet sayfasındaki ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak iletebilmektedir."

Açıklamada, sahte yetkili servislere karşı yapılan denetimler sonucunda Bakanlıkça gerekli tüm yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.

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