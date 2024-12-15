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Ekonomi

Şam'dan Libya'ya uzanan Jeopolitik harita... ''Türkiye karşısında küçük bir ülke olacağız'' itirafı

Suriye'de yaşanan gelişmeler karşısında paniğe kapılan Yunan basını, Türkiye'nin Ukrayna'dan, Şam ve Libya'ya kadar önemli bir role sahip olduğunu belirterek, 'Zaman kaybedilirse, bahsettiğimiz üçgendeki jeopolitik harita, Türkiye'nin rolünü önemli ölçüde yükseltecek. Yunanistan'ı küçük ve jeopolitik açıdan kayıtsız bir ortak haline getirecek' yorumunda bulundu.

Star Gazetesi15 Aralık 2024 Pazar 14:42 - Güncelleme:
Şam'dan Libya'ya uzanan Jeopolitik harita... ''Türkiye karşısında küçük bir ülke olacağız'' itirafı
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Suriye'nin değiştirdiği jeopolitik haritanın Türk-Yunan ilişkilerini değerlendiren Yunan basını, Atina hükümetine yeni bir ulusal strateji zamanı uyarısında bulundu.

Orta Doğu'da işlerin hızla değiştiğini ve Türkiye'nin artık savunma değil diplomatik hücuma kalktığını dile getiren Yunan basını, "İster itiraf edelim ister gizleyelim, Ankara şu anda Ukrayna'dan, Şam ve Libya'ya kadar her konuda bir role sahip. Yunan diplomasisinin artık dikkate alması gereken bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KARŞISINDA KÜÇÜK BİR ÜLKE OLACAĞIZ" İTİRAFI

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin jeopolitik üçgenin (Libya, Suriye/Filistin, Ukrayna) merkezinde yer aldığı kaydedilen haberde "Bu üçgende, bu çıkarlar açısından Türkiye'nin rolünün bizimkinden daha büyük olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Zaman kaybedilirse, bahsettiğimiz üçgendeki jeopolitik harita, Türkiye'nin rolünü önemli ölçüde yükseltecek, Yunanistan'ı küçük ve jeopolitik açıdan kayıtsız bir ortak haline getirecek" ifadeleri yer aldı.

YUNANİSTAN'DA TÜRK-SURİYE PAKTI KORKUSU

Yunanistan'da muhalefetteki sosyalist PASOK lideri Nikos Androulakis, Suriye'de yaşanan devrime ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın ABD'de yeniden seçilmesini Avrupa'nın güvenliği ve demokrasi açısından olumsuz bir gelişme olarak nitelendirdi.

Suriye'de yaşanan hızlı gelişmeler üzerine AB'nin yaşadığı sıkıntıyı dile getiren Androulakis, Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasında olduğu gibi bir Türk-Suriye Paktı'nın ortaya çıkması ihtimaline karşı Türkiye'nin müdahalesi konusundaki endişelerini açığa vurdu.

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