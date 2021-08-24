Samsung'dan 206 milyar dolarlık yatırım kararı

Reuters 24 Ağustos 2021 Salı 12:48 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 12:48

Samsung Group, gelecek üç yıl boyunca salgın sonrası dönemde biyolojik ilaç, yapay zeka, çip ve robot üretim alanlarında varlığını artırmak için 240 trilyon won (206 milyar dolar) yatırım yapacak.

Güney Kore'nin en büyük holdingi Samsung Electronics Co Ltd 2023'e kadar yapılacak yatırımın grubun çip üretimi gibi temel sektörlerde küresel pozisyonunu güçlendirmeye yardım edeceğini açıklarken robot ve yeni nesil telekomünikasyon gibi alanlarda büyüme fırsatlarını değerlendirmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Dünyanın en büyük çip üreticisi Samsung Electronics, grubun satın alma ve birleşme yoluyla teknoloji ve piyasa liderliğini pekiştirmek istediğini açıkladı. Şirket yatırımın hangi alanlara ne kadar yapılacağına dair detay vermedi.

Şirket planlanan yatırımın daha önce açıkladığı ABD'de yeni bir çip fabrikası için kullanılacak 17 milyar dolarlık yatırımı kapsayıp kapsamadığını belirtmedi.

Samsung'un yeni açıkladığı yatırım planı 2018'de başlattığı üç yıllık yatırım planına kıyasla %30 daha büyük. Grup, özellikle yurtiçi ve yurtdışında "acil durumlarda" teknolojik alanda liderdiğini korumak için yatırım miktarını artırmaya karar verdi.