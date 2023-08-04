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Ekonomi

Sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 20,7 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından temmuzda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 20,7 artarak 3 bin 932 oldu.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 10:52 - Güncelleme:
Sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 20,7 arttı
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TOBB, temmuz ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 20,7 yükselerek 3 bin 932'ye çıktı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il İstanbul (1061), İzmir (277), Ankara (243), Bursa (235) ve Konya (181) olarak sıralandı.

GEÇEN AY YÜZDE 5,6 YÜKSELDİ

Temmuz 2022'de 92 bin 58 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 5,6 yükselerek 97 bin 207'ye ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 5,3 artışla 3 milyon 953 bin 658 olarak hesaplandı.

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