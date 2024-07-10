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Ekonomi

Sanayi üretim endeksi mayısta aylık yüzde 1,7 arttı

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,7 artış, yıllık bazda yüzde 0,1 azalış gösterdi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:27 - Güncelleme:
Sanayi üretim endeksi mayısta aylık yüzde 1,7 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 artarken imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,4 artış oldu.

- SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,9 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202112,59,116,966,842,623,99,813,18,78,710,913,1
2022612,38,19,478,120,90,12,3-1,71,7
20234-8,80,4-1,40,20,98,23,55,12,722,3
20241,311,24,6-0,7-0,1







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