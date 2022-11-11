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Ekonomi

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,4 arttı

Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,6 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,4 arttı.

AA11 Kasım 2022 Cuma 10:06 - Güncelleme:
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,4 arttı
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Sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1,6 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 0,4 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, eylülde geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 16,5, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 2,4 azalırken, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,7 arttığı görüldü.

- SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,6 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 3,1 artacağı öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:


OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2019-7,6-5-1,8-4,1-1,9-2,9-1,3-3,93,43,94,89-0,5
20207,88,1-1,6-31,4-18,3-0,24,810,3810,411,291,6
202111,4916,5664123,91013,98,98,611,214,417,47
20227,613,39,810,898,82,51,10,4



TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları da şöyle:


OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2019-7,5-5-4,6-1,2-0,1-9,5-0,4-1,74,12,84,110-0,6
20207,611,3-0,9-31,1-30,517,7-0,616,211,39,68,712,32,2
20217,35,720,165,239,423,7-1,5208,95,314,614,416,4
20228,213,39,710,513,38,73,24,20,4


  • Sanayi üretim
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