Sanayi üretim rakamları açıklandı

AA 12 Kasım 2021 Cuma 10:04 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 10:31

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 düşerken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,82 artış oldu.

- SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,5 geriledi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

- SANAYİDE ÜRETİM 3. ÇEYREKTE YILLIK 10,8 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 10,8 yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,6 artış gösterdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,34 artmasını bekliyordu. Eylül döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,03 artacağı öngörülmüştü.