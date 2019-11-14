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EKONOMİ

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Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretimi Eylül ayında, aylık bazda yüzde 3.2 ve yıllık bazda yüzde 3.4 yükseldi.

  • DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 arttı.

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