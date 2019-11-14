Sanayi üretimi rakamları açıklandı
Sanayi üretimi Eylül ayında, aylık bazda yüzde 3.2 ve yıllık bazda yüzde 3.4 yükseldi.
- DHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 arttı.
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