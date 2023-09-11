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Ekonomi

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 7,4 artarken, aylık yüzde 0,4 azaldı.

IHA11 Eylül 2023 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
Sanayi üretimi rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.

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