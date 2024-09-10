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Ekonomi

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,9 azalış gösterdi.

AA10 Eylül 2024 Salı 10:28 - Güncelleme:
Sanayi üretimi rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 5,1 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,64 artış oldu.

- SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202112,49,116,966,842,723,99,913,18,68,610,913,1
2022612,38,19,46,98,120,90,12,3-1,71,7
20234-8,80,4-1,30,118,13,55,12,722,3
20241,311,14,6-0,70,1-5-3,9





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