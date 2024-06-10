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Ekonomi

Sanayi üretimi rakamları belli oldu

Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,7, aylık ise yüzde 4,9 azaldı.

IHA10 Haziran 2024 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
Sanayi üretimi rakamları belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 4,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı.

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