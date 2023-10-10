İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2023 Salı / 26 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7289
  • EURO
    29,3173
  • ALTIN
    1655.45
  • BIST100
    8373.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 arttı

Sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık yüzde 3,1 artarken, aylık ise yüzde 0,8 azaldı.

IHA10 Ekim 2023 Salı 10:07 - Güncelleme:
Sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 arttı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

  • Sanayi üretimi
  • Ağustos
  • yıllık baz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.