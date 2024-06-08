Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Teknoloji geliştirme kabiliyetimizi güçlendireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapımı tamamlanan robot teknolojileri üretim fabrikasının açılışını yapmak üzere Sivas'a geldi. Demirağ Organize Sanayi Bölgesindeki açılışa Bakan Kacır'ın yanı sıra, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin teknoloji üretme ve geliştirme kabiliyetini adım adım güçlendiriyoruz. Araştırma ve inovasyon altyapısı, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla savunma ve havacılık sanayimizin öncü rol üstlendiği bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. Savunma ve havacılık sanayiinde kritik platformları kendi imkanlarıyla üretebilen bir ülke olmayı başardık. Kritik platformların alt sistemlerini, çekirdek teknolojilerini; yine yerli ve milli imkanlarla üretebilen, geliştirebilen ve bütün bu sistemleri dünyaya ihraç edebilen bir ülke konumuna geldik" dedi.

'DÜNYADA SÖZ SAHİBİ KONUMA ULAŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu ile sanayici ve yatırımcıların ülkeye güveniyle elde edilen başarıyı sivil alanlara taşıdıklarını söyleyen Bakan Kacır, "60 yıllık hayalimiz Togg'u yollara çıkardık. Dünyanın da büyük bir ilgi ve gıptayla izlediği bir başarı hikâyesini yazdık. Yeni nesil sanayi politikalarımızın bir ürünü olan Togg örneğinden sonra, Türkiye'nin güçlü potansiyelinin olduğu kritik ve yenilikçi teknoloji alanlarında üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetimizi adım adım güçlendireceğiz. Katma değerli ve nitelikli üretimin anahtarı haline gelen endüstriyel robot alanında lider teknoloji girişimleri çıkaracağız. Bu alanda teknoloji girişimleriyle, üretim altyapısıyla dünyada söz sahibi konuma ulaşacağız. Artık ileri robotik teknolojilerine yatırım yapan ülkeler, işgücü maliyetlerini azaltarak ve verimliliği artırarak daha yüksek ve katma değer odaklı ekonomik büyümeyi başarıyor. Yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör teknolojileri gibi çeşitli alanlarda inovasyonu robotik yatırımları da, araştırma ve geliştirme kültürünü teşvik ederek, birçok endüstriye fayda sağlayabilecek atılımların önünü açıyor. Aynı zamanda bu yatırımlar, ülkelerin savunma sanayi başta olmak üzere birçok kritik teknolojide dışa bağımlılığını azaltmak için anahtar rol üstleniyor" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN ROBOTİK TEKNOLOJİLER ALANINDAKİ YETKİNLİKLERİNE GÜÇ KATIYORUZ'

Endüstriyel robot teknolojilerinde yetkinlikleri daha ileriye taşımanın kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Bu bilinçle, son 22 yılda yatırım teşvik sistemimizle endüstriyel robot imalatı alanında 5,5 milyar lira tutarında 72 yatırımın önünü açtık. Yüksek teknoloji alanlarında Ar-Ge den seri üretime uçtan uca destek sunan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programıyla, robot teknolojileri ve otomasyon sistemleri alanlarında toplam 44 milyon dolar dolarlık 9 yatırımı destekliyoruz. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında endüstriyel robot alanında 962 proje ve bin 613 bilim insanı ve gencimize 3,3 Milyar lira destek verdik. Robot teknolojilerinde 5 Ar-Ge merkezi ve teknoparklardaki 29 teknoloji girişimine 1,2 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Türkiye'de ilk defa üretimi gerçekleştirilecek 8 eksenli tornalama merkezinden yeni nesil CNC modellerine kadar geniş bir yelpazede ülkemizin robotik teknolojiler alanındaki yetkinliklerine güç katıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından fabrikanın açılışı yapıldı.