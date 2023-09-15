Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye, yatırım yapan herkese kazandırmaya devam edecek

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Coca-Cola Dijital Servisler Merkezi Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1964'ten bu yana Coca-Cola'nın bölgesel ve stratejik yönetim üslerinden biri olduğunu ve bugün Coca-Cola Türkiye'nin 11 fabrikasında ürettiği birbirinden değerli 16 markası ile Türkiye'ye yatırım yapıp istihdam sağladığını ifade etti.

Kacır, "Tüm bu katkıların yanı sıra bugün açılışını yapacağımız Coca-Cola Dijital Servisler Merkezi'ne ise ayrı bir önem atfediyoruz. Öncelikle, Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 25 ülkeye hizmet verecek bu değerli merkez için, güçlü AR-GE ve inovasyon altyapısına sahip ve girişimcilikte Avrupa'nın yükselen yıldızı İstanbul'u seçmiş olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum.

Bu girişimin, Coca-Cola'nın 9 ayrı operasyon grubunda kurulması planlanan merkezlerden ilki olması da bizleri mutlu etti. Bu merkezin hem ülkemiz hem de Coca-Cola için çarpan etkisinde bir katma değer yaratacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Pazarlama, finans ve strateji gibi alanlarda bilgiye hızlı ve otomatik erişim sağlayacak bu merkezin veri analizi uygulamalarıyla da iş verimliliğini artıracağını aktaran Kacır, "Açılışını yaptığımız bu merkezin, dijital dönüşümde bir başarı örneği teşkil edeceğine inanıyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi sonrasında, afet bölgesine desteğini esirgemeyen Coca-Cola Türkiye ve Coca-Cola Vakfı'na da özellikle teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Kacır, bugün teknolojik ilerleme ve dijital dönüşümün yeni bir çağın kapılarını araladığına işaret ederek, "Dünyada tüm dengeler değişiyor, rekabet koşulları yeniden şekilleniyor. İçinde bulunduğumuz 'Dördüncü Sanayi Devrimi' çağında, yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı ve otonom cihazlar gibi dijital teknolojiler, sanayiden tarıma, sağlıktan enerjiye kadar hayatımızın tüm alanlarında köklü bir dönüşüm yaratıyor.

Bu dönüşüm, sadece iş süreçlerini iyileştirmekle kalmıyor yeni iş modelleri ve fırsatları da beraberinde getiriyor, işletmelerin küresel alanda rekabet güçlerini artırıyor. İşte bu dönüşüm sürecinde doğru zamanda doğru yatırımları yapan ülkeler geleceğin dünyasında söz sahibi olacak. Dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmak ve teknolojik bağımsızlığımızı tesis etmek için bu dönüşümü tarihi fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE'DE SANAYİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLERLE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Geçen yıl 254 milyar dolar ile Türkiye'nin ihracat rekorunu kırdıklarını aktaran Bakan Kacır, Türkiye'nin 2023 yılı ikinci çeyreğinde OECD ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında ise üçüncü olmayı başardığını anımsattı.

Kacır, "Son 20 yılda AR-GE harcamalarımızın GSYH'ye oranını yüzde 0,5'ten 1,4'e çıkardık. 2002'de sadece 414 olan patent başvuru sayımız 20 kattan fazla artarak 9 bini aştı. Bu kazanımların sürdürülebilirliği bizim için kritik öneme sahip. Sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için dijital dönüşümü bir fırsat olarak görüyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna liderlik etmek ve ülkemizin ekonomik büyümesini hızlandırmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu kapsamda önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Model Fabrikalar ile işletmelerimize uygulamalı yalın üretim ve dijital dönüşüm eğitimleri sağlıyoruz. Kurduğumuz model fabrikaların sayısını önümüzdeki dönemde 8'den 14'e çıkaracağız." dedi.

Türkiye'de sanayinin dijital dönüşümünü yerli ve milli çözümler ile gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kacır, "Yüksek teknolojili alanlarda yetkinliklerimizi artıran Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın dijital dönüşüm çağrısı kapsamında 36 projeyi destekliyoruz. Bu projeler ile 290 milyon dolar yatırımın önünü açtık. KOBİGEL Destek Programı ile hem dijital teknoloji geliştiren hem de bu teknolojileri imalat süreçlerine adapte eden KOBİ'leri destekliyoruz.

Rekabet gücü yüksek bir Türkiye için, kritik teknolojilerde işletmelerin dijital dönüşümünü sağlayacak, ülkemizin teknolojik yetkinliğini artıracak yeni programları da hayata geçiriyoruz. Hem yeşil dönüşüm için hem dijital dönüşüm için firmalarla uzun vadeli işbirliklerini teşvik edecek, Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı yıl sonunda devreye alacağız. Bu alandaki yatırımları, teşvik sistemi kapsamında öncelikli yatırımlar olarak destekleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

- "ÜLKEMİZİ KÜRESEL TEKNOLOJİ ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Bakan Kacır, her alanda olduğu gibi dijital dönüşüm alanında da uluslararası arenada aktif rol üstlendiklerini belirterek bu minvalde geçen hafta Türkiye'nin Dijital Avrupa Programı'na katılımı için imzaları attıklarını aktardı.

Türkiye'nin Dijital Avrupa Programı ile dijital altyapıların kurulumunu hızlandırarak dijital becerilerin artırılmasına odaklanacaklarını dile getiren Kacır, "Ülkemizin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşması için nitelikli insan kaynağı kritik rol üstlenmekte. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile toplumun her kesiminde farkındalık oluşturuyor, gençlerimize hayallerinin peşinden koşma imkanı sunuyoruz.

Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz DENEYAP Teknoloji Atölyeleriyle, ortaokul ve lise öğrencilerine erken yaşlarda dijital beceriler kazandırıyoruz. 'Sektör Kampüste' programımız ile üniversite öğrencilerimizin dijital yetkinliklerini güçlendiriyoruz. Tüm bu attığımız adımlarla birlikte, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirecek ve ülkemizi küresel bir teknoloji üssüne dönüştüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Kacır, Türkiye'nin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam ekseninde büyümesine destek olan tüm yatırımcıların arkasında durduklarını belirterek "Bu doğrultuda son 10 yılda Coca-Cola İçecek AŞ'nin toplam sabit yatırım tutarı 1,7 milyar TL olan 17 yatırımını teşvik sistemimiz kapsamında destekledik. Türkiye güçlü ekonomisiyle, nitelikli insan kaynağıyla bu ülkeye yatırım yapan herkese kazandırmaya devam edecek. Coca-Cola Dijital Hizmetler Merkezini de ülkemizin potansiyeline ve güçlü altyapısına duyulan güvenin bir nişanesi olarak görüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.