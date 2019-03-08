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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ekonomiye olan güven her geçen gün artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Türkiye ekonomisi kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Ekonomiye olan güven de her geçen gün artıyor. Elbette bunlarla yetinmeyeceğiz.' dedi.

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Varank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın medeniyetler ve evliyalar şehri olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın mert ve yiğit insanların yaşadığı bir il olduğunu dile getiren Varank, kentin her zaman olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilgisini eksik etmediğini belirtti.

Varank, meydandaki kalabalığın tüm ittifakları ve kirli oyunları bozduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz de bu muhabbetin karşılığını vermek için gece gündüz Şanlıurfa için çalışıyoruz. Üreticimizin yükünü azaltmak, yatırımları teşvik etmek için çalışıyoruz. Tüm adımlarımızı milli teknoloji, güçlü sanayi misyonumuzu hayata geçirmek için atıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu sayede büyüme olacak, istihdam oluşacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdama yönelik çok güzel müjdeleri olacak. Her yeni istihdam için işverenlerin SSK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Nisan sonuna kadar her bir ilave istihdam için sigorta primleri ve vergilerinin yanında maaşlarını da devletimiz ödeyecek. Tüm bu imkanlar daha fazla iş ve aş için."

Üretim cephesinde de çok önemli yeniliklere imza atıldığını söyleyen Varank, "Organize sanayi bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik. Arsa tahsis süreçlerini de hızlandırdık. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık." diye konuştu.

Varank, tarımsal üretimin de ihmal edilmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bakanlığımızın sera teşviklerini artırdık. Türkiye ekonomisi kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Ekonomiye olan güven de her geçen gün artıyor. Elbette bunlarla yetinmeyeceğiz. Gündemimizde yerlileşme adımlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde savunma sanayimizde yakaladığımız başarıyı inşallah diğer alanlarda da elde edeceğiz. Milli teknoloji, güçlü sanayi anlayışını Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi yapacağız."

Bakan Varank, her zaman Şanlıurfalıların yanında olacaklarını, daha fazla destek vererek, daha fazla istihdam oluşturmaya gayret edeceklerini de sözlerine ekledi.

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