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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 115 milyon dolarlık ek yatırımı açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Prometeon, yapacağı 115 milyon dolar ilave yatırımla Türkiye'den 75 ülkeye olan ihracatını 125 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkaracak.' ifadesini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Prometeon, yapacağı 115 milyon dolar ilave yatırımla Türkiye'den 75 ülkeye olan ihracatını 125 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkaracak." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, "Prometeon (Pirelli) Lastik Grubu'nun Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo ile bir araya geldik." paylaşımında bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, "Prometeon, yapacağı 115 milyon dolar ilave yatırımla Türkiye'den 75 ülkeye olan ihracatını 125 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkaracak. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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