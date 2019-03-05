Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Akıllı dijital teknolojiler seracılıkta da uygulanacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Seracılığa sunduğumuz imkanlar, sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil. Akıllı dijital teknolojilerin seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını istiyoruz.' dedi.
- AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Seracılığa sunduğumuz imkanlar, sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil. KOSGEB dün yeni bir çağrıya çıktı.
Akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık. Bu teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca, üretim sürecini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz. Akıllı dijital teknolojilerin seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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