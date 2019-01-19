Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İthalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesinin 23. Olağan Genel Kurulu Gala Programı'nda, Konya'ya 16 yılda 48,5 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Büyük hedefleri ve ulaşmak istedikleri idealler olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"MÜSİAD, bizi hedefe götüren bu yolda önemli bir yol arkadaşımız. İki ay önce İstanbul'da düzenlenen ve ülkemizin en büyük uluslararası ticaret fuarı olan MÜSİAD EXPO'da Türkiye'den dünyaya güzel mesajlar verdik. Küresel ticaret savaşları gündemi meşgul ederken biz, 'yeni işbirliklerini yeşertmenin ve birlikte kazanmanın peşindeyiz' dedik. Fuar alanındaki çeşitliliğe, katılımcıların gözlerindeki heyecana ve yatırım yapma şevklerine bizzat şahit oldum. Bugün de Konya'da diyoruz ki 'üreterek büyüyecek, katma değerle gelişeceğiz'. Bu amaçla sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve yatırımları teşvik etmeye var gücümüzle devam edeceğiz."

İş adamlarının tüm enerjisini yatırıma ve istihdama odaklaması gerektiğini vurgulayan Varank, iş adamlarına üretimde sürekliliği sağlamayı hedeflemeleri tavsiyesinde bulundu.

"14,7 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk"

Hükümet olarak sanayicinin yanında olduklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"En ufak bir dalgalanmanın istihdam politikalarınızı değiştirmesine izin vermemelisiniz. Biz de hükümet olarak sizlerin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay reel sektöre yönelik çok güzel müjdeler verdi. Bu sene ve önümüzdeki yıl ilk defa işe alınacak her işçinin, asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Geçen sene asgari ücret desteğini ilk 9 ay uygulamıştık. 9,5 milyon vatandaşımız bu destekten faydalandı ve 7,5 milyar liralık bir ödemeyle sanayicimize destek verdik. Asgari ücret desteğini bu sene tüm yıl boyunca vereceğiz. Yine geçen sene tüm işverenlerimiz, sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indiriminden faydalandı. Böylelikle 10 milyon kişiye ulaştık ve toplamda 14,7 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk."

"İthalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedefliyoruz"

Varank, devlet desteklerinin 2019 yılında da devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"TÜBİTAK ve KOSGEB’in bu seneki toplam destek bütçesi 5,6 milyar lira. Bu tutarı, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonunu esas alarak araştırmacı, girişimci ve sanayicilerimizle en etkin şekilde buluşturacağız. Yerlileştirme alanında atacağımız adımlarla ülkemizin en önemli yapısal problemlerinden olan ithalata bağımlılık sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yatırım, Ar-Ge ve Ür-Ge teşviklerimizi yerlileştirme alanındaki önceliklerimizle koordineli olarak kullandıracağız. Böylelikle ödemeler dengesi pozisyonumuzu güçlendirip dış finansman kaynaklı kırılganlıkları azaltmış olacağız. Siz değerli sanayicilerimizin OSB’lerdeki ve endüstri bölgelerindeki yatırımlarını teşvik etmek adına önemli birtakım düzenlemelerimiz yolda. Çok yakında da kamuoyuyla paylaşacağız."

Hafta başında KOSGEB'in yeni vizyon ve desteklerini duyurduklarını anımsatan Varank, KOSGEB'in büyümeyi ve istihdamı odağına alarak, katma değerli yatırımlara öncelik vereceğini bildirdi.

KOBİ'lerin büyük işletmelerle işbirliğine destek

Girişimciliği Geliştirme Destek Programını, yüksek teknolojiye uyarladıklarına değinen Varank, şunları kaydetti:

"İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam 1,5 milyon liraydı. İki KOBİ bir araya gelerek bu destekten faydalanabilecek. Yeni girişimci programımızla hem geleneksel girişimcileri desteklemeye devam edecek hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacağız. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek girişimcilerimize 360 bin liraya kadar destek sağlayacağız. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere de 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz."

Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini desteklediklerini vurgulayan Varank, bu sayede teknolojinin tabana yayılarak, ihracatın artmasını hedeflediklerini söyledi.

Konya'da 12 bin KOBİ'ye bugüne kadar 113 milyon lira destek verildi

Varank, Konya'da farklı sektörlerde düzenlenen bin 348 teşvik belgesiyle 12,4 milyar liralık sabit sermaye yatırımını desteklediklerini belirterek, "KOSGEB aracılığıyla 12 bin KOBİ'ye bugüne kadar 113 milyon lira destek verdik. Yine 15 bin işletmeye 61 milyon liralık kredi finansman desteği sunarak, 601 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. Güçlü bir Ar-Ge ekostemi ile beraber hareket etmeyen sanayi, yüksek büyümeye ulaşamaz. Bu bilinçle Konya'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren 23 Ar-Ge merkezini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ise göreve geldiği günden itibaren ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Bakan Varank, konuşmaların ardından başarılı iş adamlarına plaket verdi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya milletvekilleri, MÜSİAD Genel Başkanvekili Mahmut Asmalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sanayiciler ve iş adamları katıldı.