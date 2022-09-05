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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan-Haziran ayuna ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 yükseldi.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan-Haziran 2022 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 düştü.

Bu yılın ikinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 1,7 yükselirken, çeyreklik bazda yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

- EN FAZLA ARTIŞ SERMAYE MALI ÜRETİMİNDE

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artışı yüzde 8,9 ile sermaye malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 2,3 ile sermaye malı üretiminde oldu.

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