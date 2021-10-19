Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sinop'ta 3 projeye 2,8 milyon lira destek verilecek

AA 19 Ekim 2021 Salı 14:52 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 14:52

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler için imza töreni düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, desteklenmeye hak kazanan "Saleple Kazanıyorum", "Engelleri Ahşap Oyuncak Üreterek Aşıyoruz" ve "Doğallığın Kadın Eliyle Buluştuğu Nokta Durakhan" projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yaklaşık 3 milyon lira destek verilecek projeler ile dezavantajlı konumdaki kesimlerin salep, ahşap oyuncak ile doğal yöresel ürünler üreterek ekonomik yönden kalkınmaları hedefleniyor.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, törende yaptığı konuşmada, projelerin dezavantajlı konumda olan kesimlerin önünü açacağını düşündüğü söyledi.

Projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Karaömeroğlu, "Kalkınma ajansı olarak bu projelerle dezavantajlı konumda olan kesimlerimize destek sağlamışız. Bu açıdan güzel olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızın önünü açmışız. Kadınlarımızın güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Ben bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu konuda ilimizde öncü oldukları için ayrıca kutluyorum. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve uygulamasını yerelde kalkınma ajanslarının gerçekleştirdiği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2021 yılında Sinop'tan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sunduğu "Saleple Kazanıyorum", Ayancık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin sunduğu "Engelleri Ahşap Oyuncak Üreterek Aşıyoruz" ve Durağan Kaymakamlığının sunduğu "Doğallığın Kadın Eliyle Buluştuğu Nokta Durakhan" projelerinin destekleneceğini, projelerin bütçesinin 3 milyon 244 bin 478 lira olduğunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu projelere 2 milyon 790 bin lira katkı sağlayacağını bildirdi.